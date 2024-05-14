الإسماعيلي يعود لفصوله الباردة بالتعادل مع طلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي ضد نظيره طلائع الجيش والاسماعيلى، والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بمسابقة الدوري المصري.

وتعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي اللاعب إيريك تراوري في الدقيقة 62، فيما تعادل لفريق طلائع الجيش اللاعب جودوين تشيكا أوكوارا في الدقيقة 72.

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وبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع :عبدالكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد دسوقي ،حاتم سكر.

الوسط :محمد مخلوف ،هشام محمد ، عمر الساعي.

الهجوم : عبدالرحمن مجدي ، نادر فرج ، ايريك تراوري.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : محمد عبدالسلام، عمرو طارق ،خالد سطوحي ، أحمد زولا.

الوسط : حميد ماو ، فريد شوقي ، عبدالرحمن شيكا.

الهجوم : بول جوليوس ، يسري وحيد ، موسى دياوار.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.