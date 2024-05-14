النصر يتخلى عن البرازيلي تاليسكا

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وأكد الصحفي الإيطالي الشهير «رودي جاليتي»، عبر حسابه بمنصة «إكس»، أن إدارة النصر تعمل على توفير مكان بقائمة الفريق للاعب أجنبي من العيار الثقيل، دون الكشف عن هويته.
وألمح إلى أن النصر سيقدم على تضحية كبرى في سبيل ذلك، إذ سيضطر للتخلي عن بعض الأسماء المهمة في قائمة المحترفين الأجانب، في مقدمتهم الجناح البرازيلي تاليسكا، الغائب منذ فترة للإصابة.
وذكر جاليتي، أن إدارة «العالمي» ستفتح الباب أمام إمكان تلقي عروض لرحيل تاليسكا، الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا سيرحل أيضا بختام الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده.
ويعد المدافع الإسباني إيميريك لابورت، ثالث الأجانب المرشحين للرحيل عن النصر، إن تلقى عرضا جيدا من الناحية المالية.
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