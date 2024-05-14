شكرا لقرائتكم خبر جاياردو يرفض قيادة الاتحاد في المباريات المتبقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي «مستقبل» الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لهجوم عنيف من الجماهير في الفترة الماضية.

جاياردو تولى تدريب العميد في نوفمبر 2023؛ إلا أن نتائج الفريق الأول انهارت معه؛ ليخسر فرصة المنافسة على جميع الألقاب، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وأجمعت تقارير عدة على اتخاذ الإدارة الاتحادية قرارا بإقالة جاياردو من منصبه.

الإعلامي الرياضي جاستون إيدول كان في مقدمة من أعلنوا إقالة المدير الفني الأرجنتيني؛ وذلك بعد الاجتماع الذي كان مقررا بينه والمسؤولين في النادي.

وكتب إيدول عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، في الساعات الأولى أمس «مارسيلو جاياردو لم يعد مدربا للاتحاد».

وأكد المعلومة خبير سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، الذي كشف هو الآخر عبر حسابه بـ»إكس»، عن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع جاياردو على الرحيل.

لكن.. رومانو شدد على أن الأمر الوحيد الذي لم يتضح - حتى الآن -؛ هو هل سيكون رحيل جاياردو من اليوم، أم سينتظر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومن جهته أكد الإعلامي الرياضي جيرمان جروفا عبر حسابه بمنصة «إكس»، على أنه بنسبة 99%، سيرفض جاياردو الاستمرار في قيادة الاتحاد، خلال المباريات المتبقية من منافسات 2023-2024؛ وذلك بعد إبلاغه بالرحيل بنهاية الموسم.

وفقد الاتحاد كل آماله في التتويج بأي لقب هذا الموسم؛ حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، كما تعرض للإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتبدو آمال الاتحاد في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة ضئيلة جدا؛ حيث يبتعد العميد عن صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري روشن (الأهلي) بفارق 8 نقاط كاملة، وذلك قبل 3 جولات فقط على نهاية البطولة المحلية.

وقد تولى غاياردو (48 عاما) تدريب الاتحاد خلال نوفمبر الماضي، خلفا للمدير الفني البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وعانى اتحاد جدة خلال الفترة الماضية من إصابات كثيرة مؤثرة، لكن جماهير الفريق لا ترى في ذلك سببا يكفي لتفسير نتائج الفريق السيئة، بعد الموسم الماضي الذي توج خلاله ببطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي.