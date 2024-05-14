جيسوس يطلب التعاقد مع مهاجم بنفيكا

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الهلال فاز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي حتى الآن، وبإمكانه إضافة كأس خادم الحرمين الشريفين حال هزم النصر في النهائي.
وطلب جيسوس التعاقد مع رافا يبدو غريبا لأسباب عدة، أبرزها وصوله لعامه الـ30 مما يعني عدم مناسبته لاستراتيجية الهلال الجديدة بعدم التعاقد مع اللاعبين الذين وصلوا العقد الثالث في عمرهم، بجانب قدرة الهلال على ضم لاعبين أفضل جودة، لكن ما يعول عليه المدرب المخضرم هو معرفته التامة باللاعب، حيث سبق أن عمل معه في ولايته الثانية في بنفيكا، بجانب أنه يراهن أن يكون تكرارا لتجربة البرازيلي مالكوم الذي أصر على ضمه وكان مفاجأة موسم الهلال السعيدة.
يشار إلى أن رافا لعب 52 مباراة في جميع مباريات الموسم الحالي مع بنفيكا، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 15.
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