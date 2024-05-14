شبح الهبوط يخيم على 7 أندية في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من تبقي ثلاث جولات حاسمة من ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلا أن الصراع على الهروب من مقعدي الهبوط مباشرة إلى دوري يلو للدرجة الأولى لم يتم حسمه حتى الآن بعدما حجز فريق الحزم أولى البطاقات المغادرة عقب خسارته الأخيرة أمام حامل اللقب الهلال المتوج باللقب بنتيجة (4 ــ 1) وحلوله في المرتبة الأخيرة في الدوري برصيد 20 نقطة ليتأكد هبوطه رسميا. فيما يحتدم الصراع حاليا بين (7) أندية في قاع الترتيب تسعى جاهدة إلى تأمين موقعها وضمان البقاء في دوري روشن للمحترفين في ظل التقارب النقطي بين غالبية الفرق السبعة ومع تفاوت الفرص بينهما وإن كان فريقا الخليج والوحدة الأقرب نسبيا إلى تأمين موقعهما في الدوري لموسم آخر، في المقابل قد تلعب نتائج المواجهات المباشرة دورا رئيسا في تحديد هوية الأندية الهابطة لا سيما وأن هناك مواجهات مصيرية ومنتظرة بين غالبية الفرق المهددة بالهبوط.



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