سان جيرمان يبعد مبابي عن حديقة الأمراء

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وكان مبابي قد أعلن في حفل توزيع جوائز كرة القدم الفرنسية، الاثنين، أنه أغلق صفحته نهائيا مع الدوري الفرنسي وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، وتشير كل التقارير إلى اقترابه من ريال مدريد.
وأعلن باريس في بيان طبي عن جميع أعضاء فريقه، أن كيليان مبابي على الأرجح سيحصل على راحة في مباراة نيس بالدوري الفرنسي، بعد شعوره بآلام في عضلات الفخذ، وذلك للحفاظ عليه من أي مضاعفات.
وأشار، إلى أن كيلور نافاس، الذي سيغادر النادي أيضا، مريض ولن يكون متاحا في مباراة نيس الفرنسي.
وحال غياب مبابي عن باريس اليوم، لن تتبقى أمامه سوى مباراتين فقط من الممكن أن يرتدي خلالهما قميص النادي للمرة الأخيرة، الأولى في الدوري أمام ميتز 19 مايو الجاري، ونهائي الكأس أمام ليون 25 من نفس الشهر.
وأنهى النجم الباريسي الموسم بالتتويج بلقبي الدوري والسوبر ولديه فرصة لخوض نهائي كأس فرنسا، فيما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الخامس على التوالي، ويعتلي قائمة هدافي «الليج وان» برصيد 27 هدفا.
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