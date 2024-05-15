ميدو: الأهلي وراء جلسة حسام حسن مع الصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي وراء جلسة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر مع الصحفيين.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لماذا تحدث حسام حسن مع الصحفيين ولماذا أصر على عدم تصويرها؟ هناك معركة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة في ظل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي".

وأضاف: "الأهلي يريد إيقاف محمد الشيبي، لاعب بيراميدز 7 أو 8 مباريات للضغط عليه كي يسحب شكواه في حسين الشحات.. والموضوع دخل فيه حسام وإبراهيم حسن، وهذا يأتي على هوى الأهلي".

وتابع: "الأهلي طلب من المنتخب طلبًا وديًا في المعسكر الماضي، إلا أن الرد عليه كان بأن الأمور تسير بشكل قانوني، لذلك لا يصح أن يُطلب منه طلبات ودية خارج الإطار القانوني".

وأكمل: "الأهلي من البداية يدعم حسام وإبراهيم حسن، هم من أولاده مهما كانت الخلافات، ومحمود الخطيب يعرف أنه قد جاء الوقت لأن يحصل الثنائي على الفرصة مع المنتخب".

وواصل: "الأهلي طلب من المنتخب إراحة اللاعبين في مباراة كرواتيا قبل مواجهة سيمبا، ولكن حسام وإبراهيم استغلوا حقهم، وأشركوا اللاعبين، ووفقًا للذكاء الاجتماعي لا يمكن أن أطلب طلبًا وديًا من شخص سبق أن رفضت له طلبًا بشكل ودي".

زأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الأهلي لا يترك حقه، وهذا صحيح، لأن النادي ملك الجماهير، وإدارة الأهلي قررت استغلال حقها في عدم ترك اللاعبين قبل الأجندة، وكان على حسام وإبراهيم ألا يدخلا في أزمة مع الأهلي، لأنها أزمة خاسرة".