مانشستر سيتي يصعق توتنهام بثنائية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً مهماً وصعباً على مضيفه توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي ونجح مانشستر سيتي في إجبار توتنهام على التراجع لوسط ملعبه.

وأهدر مانشستر سيتي أول فرصة خطيرة في الدقيقة 16 بعدما تصدى حارس توتنهام ببراعة لتسيدة فودين على بعد أمتر من المرمى.

وكاد جفارديول المتقدم أن يحرز أول أهداف المباراة الا أن كرته مرت فوق العارضة بقليل بعد محاولة خطيرة من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 45 واصل مانشستر سيتي مسلسل إهدار الفرص بعد تسديدة قوية من فودين من داخل منطقة الجزاء الا أن دراجوسين لاعب السبيرز أبعد الكرة لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر إصارة حيث واصل مانشستر سيتي ضغطه القوي بحثاً عن التقدم بهدف مبكر بينما بدأت هجمات توتنهام المرتدة تصبح أكثر خطورة.

وكاد سون لاعب توتنهام أن يخطف هدف التقدم لولا تألق الحارس ايدرسون لترتد الهجمة ويحرز ايرلينج هالاند هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 52.

إشتعلت الماراة في النصف ساعة الأخير خاصة بعد مغادرة الثنائي ايدرسون ودي بروين بداعي الإصابة.

ضغط توتنهام بقوة بحثاً عن تعديل النتيجة ونجحوا في الوصول بأكثر من فرصة محققة للتهديف.

وكاد البديل كلوكفيسكي أن يحرز هدف التعادل لتوتنهم الا أن الحارس البديل اورتيجا تصدى لكرته القريبة ببسالة.

وفي الدقيقة 80 توغل كلوكفيسكي ببراعة داخل المنطقة وسدد بقوة الا أن الحارس اورتيجا تصدى له مجدداً ليحرم توتنهام من معادلة النتيجة.

وفي الدقيقة 88 أهدر الدولي الكوري سون أخطر فرص المباراة بعد إنفراد كامل تصدى له الرائع اورتيجا ببراعة.

وفي الدقيقة 91 نجح ايرلينج هالاند في تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني من علامة الجزاء لتنته المباراة بوز فريقه بثنائية نظيفة.

ورفع مانشستر سيتي بها الفوز رصيده إلى 88 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.