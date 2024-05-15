ياسر إدريس: أتوقع حصد من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لابد من وجود تعاون مشترك من جانب اللجنة ووزارة الشباب والرياضة وكل الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق النجاح المرجو في أولمبياد باريس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اي خلافات مطلقًا، والهدف القادم هو تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قمنا بتلبية كل مطالب الاتحادات الرياضية، وطلبنا من الوزارة التدعيم وقامت بالموافقة على كل المطالب، والأهم الفترة المقبلة من الجميع التكاتف من أجل تحقيق انجازات في اولمبياد باريس".

وأضاف: "قمنا بتذليل كافة العقبات أمام الاتحادات الرياضية، وكل اتحاد عليه أن يساهم في حل أي مشكلة، ولا يوجد أي شئ يستدعي مطلقا تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو دائما داعم للجميع ولا يتأخر عن تلبية المطالب من اجل تحقيق النجاح".

وواصل: "لدينا حوالي 150 رياضي سيشارك في الأولمبياد، وأتمنى أن يوفق لاعبينا في كل الرياضات من أجل تحقيق الانجازات خصوصا في ظل المنافسة القوية المنتظرة في الاولمبياد".

وأكمل: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة بقوة، ونحن نتحمل كافة المسئولية، والرياضة في النهاية مكسب وخسارة".

وأتم: "اتوقع حصدنا من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد.. وواثق في إمكانية تحقيق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ميدالية في باريس".