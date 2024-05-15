ريال مدريد يضرب ألافيس بخماسية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، بخماسية مقابل لاشىء، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وانطلقت المباراة بين ريال مدريد وألافيس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ36 من لاليجا.

وافتتح الملكي التسجيل عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 10، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الثاني في الدقيقة 27.

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وفي الدقيقة 45+1 أحرز فالفيردي الهدف الثالث للملكي، وعزز فينيسيوس بالهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 70.

واختتم بالهدف الخامس التركي أردا جولر في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 93 متصدرًا جدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس في المركز 11 بـ 42 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو – ميليتاو – ميندي – كارفاخال.

الوسط: كامافينجا – كروس – فالفيردي – بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور.