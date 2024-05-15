مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مدرب نجم منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية، أن كيران ماكينا مدرب فريق إبسويتش تاون ونجم منتخب مصر سام مرسي، دخل دائرة اهتمامات فريق مانشسنر يونايتد، لخلافه تين هاج.

ووفقًا لـ موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أكد أن مانشستر يونايتد يفكر في ضم مدرب إبسويتش لتدريب الشياطين الحُمر في الموسم القادم.

وصعد ماكينا رفقة إبسويتش تاون وقائده المصري سام مصري لـ الدوي الإنجليزي الممتاز، واحتل المركز الثاني بـ دوري “شامبيونشيب”.

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وتعتبر هذه ليست المرة الأولى الذي يكون فيها كيران في مانشستر يونايتد، حيث سبق وأن كان مدرب مساعد رفقة النرويجي أولي جونار سولشاير خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

وعمل في اليونايتد أيضا منذ عام 2016 في قطاع الكشافين والبحث عن المواهب.

وأشارت التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد قد اتخذت قرار بإقالة الهولندي تين هاج المدير الفني للشياطين الحُمر عقب نهاية الموسم الحالي، بسبب سوء النتائج.