مباريات مانشستر سيتي وآرسنال المتبقية لـ حسم لقب الدوري الإنجليزي

احتدم الصراع بين الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي في الأسبوع الآخير من الدوري الإنجليزي، ويسعى كل منهما لحصد اللقب الأقوى في العالم.

واستطاع فريق مانشستر من تحقيق فوزًا غاليًا على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، وحسم صراع اللقب.

حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة الـ37 والآخيرة، بينما يلعب آرسنال ضد إيفرتون في ذات الجولة.

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وبفوز مانشستر سيتي أصبح متصدرًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف، حيث بات قريبًا من حسم اللقب.

ويمتلك آرسنال 86 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في المباراة الوحيدة المتبقية له، حيث سيصبح رصيده 89 نقطة.

ومازالت هناك فرصة وحيدة لتتويج آرسنال، خسارة مانشستر سيتي أو تعادله أمام وست هام.

وفي حال التعادل وفوز آرسنال على إيفرتون يتساوي الجانرز والسيتي في النقاط، ولكن أبناء أرتيتا فارقين عن جواردبولا بـ 3 أهداف، فيذهب اللقب لـ ملعب الإمارات.

بينما فرصة السيتي في التتويج أكبر يكثير، فإذا فاز على وست هام سيكون الترتيب حينها كالآتي، مانشستر في المركز الأول برصيد 91 نقطة، أرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.