"الثاني تاريخياً".. رقم قياسي لكيفين دي بروين في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تمكن من صناعة الهدف الأول لزميله بالفريق إيرلنج هالاند، في مرمى توتنهام.

وسجل إيرلنج هالاند هدف فريق مانشستر سيتي الأول في مرمى، فريق توتنهام في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.

وتمكن دي بروين من أن يصبح ثاني أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي، صناعة للأهداف عبر التاريخ، بعد أن وصل إلى 112 أسيست في الدوري الإنجليزي الممتاز، من 259 مباراة خاضهم بالمسابقة، متفوقاً على على النجم الإٍسباني سيسك فابريجاس صاحب الـ 111 أسيت بالدوري الإنجليزي، من 350 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويحتل النجم الويلزي جيجز، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 632 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وخاض دي بروين رفقة فريق مانشستر سيتي هذا الموسم 23 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

ونجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره توتنهام بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي.



أقرأ أيضاً

مؤمن زكريا يؤدي صلاة العصر خلال مباراة الاتحاد وسموحة (صور)

وفاة وجروح خطيرة.. حادث سير يسبب دراما في عائلة نجم أولمبياد أتالانتا (صور)