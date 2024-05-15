طرد اثنين من مشجعي توتنهام في لقاء مانشستر سيتي لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، يتم طرد فيه اثنين من مشجعي الأول، يرتدون القميص السماوي، بسبب احتفالهم بهدف السيتي في شباك فريقهم.

وفي سياق متصل، ذكرت "تيليجراف" البريطانية، أنه سيتم طرد جماهير أرسنال من ملعب توتنهام، عقب حصولهم على التذاكر الموسمية لبعض من جماهير السبيرز.

وأشارت إلى أن بعض جماهير توتنهام حاملي التذاكر الموسمية، باعوا التذاكر لجماهير أرسنال، لتشجيع الفريق ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على توتنهام، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال، ويحتاج الأخير تعثر الأول لحسم اللقب.

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