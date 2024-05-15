ميدو: تصريحات حسان حسن هي آخر مسمار في نعشه مع منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن جلسة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، مع الصحفيين "هي آخر مسمار في نعشه مع الفراعنة."

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء نقلها موقع "القاهرة 24": "شخصيًا أرفض الحديث مع أي صحفي يكون غير مصور أو مسجل.. يجب منح الصحفيين حقهم، ولكن يجب أن تكون جميع الأمور موثقة".

وأضاف لاعب روما وتوتنهام السابق: "في أوروبا، الصحفي يرسل خطابًا إلى المسئول الإعلامي للنادي أو المنتخب، يطلب فيه أن يجري حوارًا مع مسئول معين، والمسئول الإعلامي يبلغ المسئول بذلك".

وتابع: "يتم تسجيل وتصوير هذا الحوار في حضور المسئول الإعلامي الذي يبلغ الصحفي بأن هناك أمورا لا يمكن التحدث فيها".

وواصل ميدو: "بعد إجراء الحوار على الصحفي أن يرسل صورة منه إلى النادي قبل النشر، ولقد سبق لي أن غيرت عنوان حوار تم إجراؤه معي".

وأوضح: "ما حدث بالأمس لن أقول إنه أول مسمار في نعش حسام حسن مع المنتخب، بل هو آخر مسمار في نعشه، حسام حسن سيحتاج لأمور كثيرة من أجل تصحيح ما حدث".

وأكمل ميدو: "هناك مسئولون يريدون وضع حسام وإبراهيم حسن على المسرح.. هو طوق النجاة بالنسبة لهم".

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن "الجميع يتحدث عن تصريحات حسام حسن، وأرى أن توقيت هذه التصريحات سيئ للغاية، ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر"، مضيفا: "ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن، إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة، فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب".

وتابع: "لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعبا جديدا من الدوري ينضم للمنتخب.. أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفني".

وأكد نجم الزمالك السابق: "جلسة الصحفيين كانت يجب ألا تحدث، وكان على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوموا بذلك".

واختتم ميدو تصريحاته بالقول: "حسام حسن خسر أمورا كان يجب ألا يخسرها حاليًا، كما أنه خسر المصداقية لتضارب تصريحاته مع تصريحات سبق أن قالها".