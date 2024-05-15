وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن العاملين في الاستاد قاموا ببذل جهد كبير هذا العام من أجل الوصول للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الملعب أصبح يستضيف 22 مباراة على الأقل شهريًا، كما يتم الاهتمام بأرضية الملعب ويتم صيانتها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركة المسئولة عنها، وهناك جاهزية كاملة لاستقبال نهائي الكونفدرالية ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لم يصلنا أي شكاوى مطلقا من أرضية الملعب بفضل مجهود العاملين في استاد القاهرة، وسعداء للغاية بالحضور الجماهيري، لكن تحديد الأعداد الجماهيرية يخضع لأمور آخرى، والمسموح بالحضور في لقاء الزمالك ونهضة بركان 52 الف و 300 مشجع".

وأضاف: "سعة الاستاد الرئيسية 72 الف كرسي، لكن وفقًا للجهات الأمنية تم تحديد السعة بـ52 الف و300 مشجع، وتم تحديدها خلال الاجتماع الأمني مؤخرًا".

وواصل: "الملعب يظهر مليئًا بسبب وجود الخدمات الأمنية بالإضافة للقائمين على تنظيم المباراة، واتمنى التتويج للأندية المصرية الأهلي والزمالك، وان تكون المباراتين في القاهرة عرس رياضي، والجماهير بدأ يحفظ استاد القاهرة ويعلم المداخل والمخارج، والجميع يعرف مداخل الملعب، وتم تلافي أي مشاكل مطلقا في التكدسات داخل المدرجات".