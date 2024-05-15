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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي توتنهام

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا تصدره لجدول ترتيب بعد فوزه علي توتنهام ليصبح قريبًا من حسم اللقب.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على حساب نظيره توتنهام، مساء الثلاثاء، في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ونجح إيرلينج هالاند، في خطف هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 51، بعدما استقبل كرة عرضية من دي بروين، ثم أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 90+1، من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

2- مانشستر سيتي: 88 نقطة.

2- آرسنال: 86.

3- : 78.

4- أستون فيلا: 67.

5- توتنهام: 63.

6- نيوكاسل: 57.

7- : 57

8- مانشستر يونايتد: 54.

9- وست هام: 52

10- برايتون: 48

11- بورنموث: 48

12- كريستال بالاس: 46

13- وولفرهامبتون: 46

14- فولهام: 44

15- إيفرتون: 40

16- برينتفورد: 39.

17- نوتينجهام فورست: 29.

18- لوتون تاون: 26.

19- بيرنلي: 24.

20- شيفيلد يونايتد: 16.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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