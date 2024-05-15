نجم المقاولون يكشف حقيقة وجود مخالفة في صفقة انتقال الجزيري للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رامي ربيع مهاجم النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، أن سيف الدين الجزيري عندما كان لاعبًا في المقاولون وقع إعارة لأحد الأندية الخليجية لمدة 6 أشهر.

وتابع ربيع خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "كنت وقتها مدير للتعاقدات في النادي، وانهيت انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 7 ملايين و 500 ألف جنيه".

وأضاف رامي ربيع: "في مباراة إنبي الأخيرة للاعب قبل رحيله، جاء تفاوض من نادي الزمالك واشترطنا رفع المقابل المادي عن العرض الخليجي، وتم رفعه بشكل كبير وسوينا الأمور وانتقل اللاعب للفارس الأبيض على سبيل الإعارة".

واختتم: "بعد ذلك انتهى الأمر بتحويل الزمالك عقده إلى شراء نهائي، وعقده لا يوجد به أي مخالفة كما ادعى البعض وشكك في الذمم وبعض شخصيات اتحاد الكرة، وفوجئنا بكم الهجوم بسببه رغم أن الأمر بسيط تم تحويل إعارته إلى بيع نهائي وانتهى الأمر".