كاف يهدد الاهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا والكونفدرالية

هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ناديي الاهلي والزمالك، قبل نهائي بطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ودوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “كاف هو المنوط بالتنظيم مباراتي نهائي أفريقيا والكونفدرالية وبالتحديد في الدعوات الخاصة بالمقصورة الرئيسية”.

وأضاف: “مثلا الزمالك الثنائي أحمد سليمان وعبدالواحد السيد، ومن الاهلي أمير توفيق، ووليد العطار من اتحاد الكرة، وذلك في الاجتماع الخاص بالأمور التنظيمية لمباراتي النهائي”.

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وأكمل: “كاف أبلغ قطبي الكرة المصرية، أن من حقه الحصول على 50 تذكرة و50% من تذاكر المقصورة».

وشدد على رفض الناديين، حيث قال أمير توفيق، أن الاهلي يطرح تذاكر موسمية وهذا سيسبب إحراج كبير لأن هناك أشخاص بالفعل لديها تذاكر.

وأوضح: “ممثلي الزمالك رفضوا تماما طلبات الكاف، مما أدى إلى عصبية أحمد سليمان، واعتذاره عن الحضور، وانسحابه”.

وأردف: “مسؤولو كاف تقبلوا هذا الأمر لأن عبدالواحد السيد موجود ومنوط بالأمر، ولكنهم تفاجأو بأن هناك تسريبات حدثت من الجلسة ومعلومات خاطئة”.

واسترسل: “كاف تحويل تلك الأحداث إلى لجنة الانضباط، وتوقيع غرامة مالية قيمتها نصف مليون دولار”.

واختتم: “كاف وافق على تخفيض طلباته بالحصول على 40 تذكرة فقط مقصورة و40% من المقصورة الأمامية بدلا من 50».