الجزائر تدرس الانسحاب من الاتحاد الأفريقي بسبب المغرب

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول احتمالية انسحاب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي (كاف) بسبب المغرب.

وبحسب صحيفة Fennecefootbal الجزائرية، فإن الاتحاد الجزائري بقيادة وليد صادي، يدرس الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الجزائر بسبب ما حدث في مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين فريقي اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، والمشاركة في ق دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري انسحب من مواجهة فريق نهضة بركان، بسبب ارتداء الأخير قميص خريطة المغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، احتساب الفريق الجزائري خاسرًا ذهابًا وإيابًا أمام فريق النهضة بركان المغربي، ليتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية لمواجهة الزمالك.