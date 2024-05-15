أنشيلوتي يعلق على حظوظ نجم ريال مدريد في الحصول على الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - أستكمل ريال مدريد سلسلة ادائه الرائع في بطولة الدوري الاسباني وحقق فوزا ساحقا على ضيفة ديبورتيفو الافيس بخمسة اهداف مقابل لاشىء وهي المباراة التي شهدت تألق غير عادي من عدد من نجوم ريال مدريد وعلى راسهم الالماني توني كروس .

وكان ريال مدريد الذي حسم لقب الدوري الفرنسي قد اكتسح الافيس بخماسية نظيفة سجلها جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ( هدفين ) و فرديدريكو فالفيردي و اردا جولار ليحسم الفريق الملكي المباراة لمصلحته .

فوز ريال مدريد بالمباراة رفع رصيده من المباريات بلا هزيمة في الدوري الاسباني الى 30 مباراة متتالية وهو رقم متميز للفريق الملكي الذي يمر بفترة ممتازة من تاريخه تحت قيادة المدير الفني كارلو انشيلوتي .

المدير الفني لريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي اكد ان سعيد للغاية بأداء لاعبي ريال مدريد في المباراة وخاصة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي نجح في التصدي لعشر هجمات محققة لفريق ديبورتيفو الافيس وهو ما يعني جاهزيته التامة للمباراة مؤكدا ان الوضع حاليا في تمام الوضوح في مركز حراسة المرمى داخل ريال مدريد حيث انه يتبقى للفريق مباراتين في الدوري سيلعب اهدهما تيبور كورتوا والاخرى الحارس لينون بينما لم يقرر من سيحرس مرمى ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا .

وتعلقا على اداء النجم الالماني توني كروس الرائع امام الافيس وعدم تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى الان قال انشيلوتي : الكل حاليا لا ينظر لاي شىء سوى المباراة النهائية لدوري الابطال سواء تجديد تعاقد توني كروس او غيره وايضا لا يوجد اي قلق تجاه توني كروس .

وعلق انشيلوتي على فرص تتويج توني كروس بالكرة الذهبية في الموسم الحالي قائلا : لا اظن انه مرشح للحصول على الكرة الذهبية لكني بالطبع اتمنى هذا . واعتقد انه عليه الفوز مع ريال مدريد بدوري أبطال اوربا ثم قيادة منتخب المانيا للفوز باليورو القادمة وفي هذه الحالة ربما يتوج بالكرة الذهبية .