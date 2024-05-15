كيف تفاعل الجمهور مع فوز مان سيتي على توتنهام؟ (كوميك)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز مانشستر سيتي على حساب فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ونشر أحد الجماهير عبر مواقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، مقطع فيديو من مسرح مصر معلقاً عليه: "جمهور توتنهام بعد هاتريك هالاند".

وقام أحد الجماهير بنشر فيديو لكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال أحد مباريات فريقه باريس بالدوري الفرنسي، معلقاً عليه: "الدقيقة 89 والنتيجة 0-0، دفاع توتنهام".

وعلق مشجع آخر علي الهزيمة، بنشر فيديو أحد المباريات بالدوري السعودي، معلقاً عليه: "جمهور توتنهام الأن" مشيراً إلى احتفال جماهير توتنهام بالهزيمة 2-0 فقط.

واستخدم أحد الجماهير فيديو، للإعلامي عمرو أديب، ليشير إلى اقتراب حسم الدوري لصالح مانشستر سيتي.

كما استخدم أحد الجماهير، فيديو من أحد الأفلام للنجم أحمد فهمي وطلبه خروج أحد الأشخاص من المكان، معلقاً عليه: "هالاند جايب خمس اجوان وفي طريقه لتحقيق رقم قياسي وكسر رقم ميسي جوارديولا".