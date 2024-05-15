"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد منافسات الدوري المصري، إقامة ثلاثة مباريات، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الداخلية ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 2".. 4 عصراً.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

فاركو ضد بلدية المحلة.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الدوري الإنجليزي

برايتون ضد تشيلسي.. "بي إن سبورتس 2".. 9.45 دقيقة مساءً.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو ضد غرناطة.. "بي إن سبورتس 8".. 8.30 مساءً.

إشبيلية ضد قادش.. "بي إن سبورتس 3".. 8.30 مساءً.

سيلتا فيجو ضد أتليتك بلباو.. "بي إن سبورتس 6".. 11 مساءً.

خيتافي ضد أتليتكو مدريد.. "بي إن سبورتس 6".. 11 مساءً.

الدوري الفرنسي

نيس ضد باريس سان جيرمان.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

ستاد ريمس ضد أوليمبيك مارسيليا.. "بي إن سبورتس 5".. 10 مساءً.

كأس إيطاليا

أتالانتا ضد يوفنتوس.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 10 مساءً.

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