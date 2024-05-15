تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو على تشكيل تشيلسي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على برايتون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل البلوز اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: غوستو، ديساسي، بادياشيلي، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، جالاجير؛ ستيرلنج

الهجوم: بالمر، مودريك؛ جاكسون

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 12 فوز و12 تعادل، كما تعرض للهزيمة في 12 مباراة أيضًا.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.