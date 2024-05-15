تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني إريك تين هاج على تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال ضيفه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض اليونايتد مباراة اليوم بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق خلال الجولات الثلاثة الأخيرة والتي شهدت خسارته في مباراتين وتعادله في واحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل

حارس المرمى : أونانا

الدفاع : دالوت – ماكتومناي – جوني إيفانز – آرون وان بيساكا

الوسط : كاسيميرو – كوبي ماينو – برونو فيرنانديز

الهجوم : ماركوس راشفورد – هويلاند – جارناتشو

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة حصدها من 36 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 14 لقاء حتى الآن.

بينما سيدخل فريق نيوكاسل المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل الحفاظ على تواجده في المركز السادس وضمان المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة مانشسترر يونايتد ونيوكاسل والقناة الناقلة :

ستنطلق مواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج في الشرق الأوسط.