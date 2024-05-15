تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتلانتا اليوم في نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ماسيمليانو أليغري على تشكيل فريق يوفنتوس الأساسي الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأوليمبيكو اليوم الأربعاء من أجل متابعة مباراة يوفنتوس وأتلانتا المرتقبة في نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتلانتا

حارس المرمى: تشيزني.

الدفاع: بريمير، فيديريكو جاتي، دانييلي روجاني.

الوسط: مانويل لوكاتيلي، أندريا رابيو، أندريا كامبياسو، فيليب كوستيتش، ويستون ماكيني.

الهجوم: مويس كين، فلاهوفيتش.

يدخل فريق السيدة العجوز مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، متسلحًا بالقوة الهجومية الكاملة للفريق من أجل التتويج بلقب كأس إيطاليا.

بينما سيدخل فريق أتلانتا على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإلحاق الهزيمة باليوفي وخطف لقب البطولة.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلانتا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة نهائي كأس إيطاليا بين اليوفي وأتلانتا عبر قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط.