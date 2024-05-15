موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا اليوم في نهائي كأس إيطاليا والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأوليمبيكو اليوم الأربعاء من أجل متابعة مباراة يوفنتوس وأتلانتا المرتقبة في نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

يدخل فريق السيدة العجوز مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، متسلحًا بالقوة الهجومية الكاملة للفريق من أجل التتويج بلقب كأس إيطاليا.

بينما سيدخل فريق أتلانتا على أمل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإلحاق الهزيمة باليوفي وخطف لقب البطولة.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلانتا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة نهائي كأس إيطاليا بين اليوفي وأتلانتا عبر قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط.