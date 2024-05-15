تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برايتون في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق تشيلسي مباراة أمام برايتون، مساء اليوم الأربعاء، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برايتون في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يدخل البلوز اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: غوستو، ديساسي، بادياشيلي، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، جالاجير؛ ستيرلنج

الهجوم: بالمر، مودريك؛ جاكسون

وتمكن تشيلسي من تحقيق في أخر مباراتين على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

كما فاز على فريق توتنهام، بثنائية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.