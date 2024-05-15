نجم الزمالك السابق: صلاح صاحب عقلية كبيرة.. وزيزو أحد قادة الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد بشير التابعي نجم الزمالك السابق بـ النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول، وقائد الفراعنة بعقلية "مو" وما يقدمه من مستوى ثابت.



أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد وجه للمقارنة مطلقا بين الكرة المصرية والأوروبية، محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي اجتهد ونجح في تحقيق ارقام قياسية تاريخية مع ليفربول.

وتابع: صلاح لاعب صاحب عقلية كبيرة، ولم يتحدث مطلقا بعدما تعرض لانتقادات عنيفة في أمم افريقيا مع منتخب مصر.



الزمالك

أضاف نجم الزمالك السابق، أن أحمد زيزو هو من قادة الفريق الأبيض حاليًا، لافتا إلى أن زيزو كان له دور كبير في لقاء الذهاب ويلعب بشخصية قيادية ويتحدث مع زملائه لتحفيزهم.

وتابع: أشعر أنه يلعب مصاب لأنه لا يلتحم مع أي لاعب آخر، وكنت قلقا عل ىالزمالك خلال لقاء الذهاب بكل تأكيد، ولكن فريق نهضة بركان ليس مخيفا، والزمالك هو الذي منحهم الأفضلية في بداية اللقاء، والفريق الأبيض كان قادرا على الفوز.

