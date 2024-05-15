فيرنانديز يقترب من الرحيل من مانشيستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة اندبندنت الانجليزية ان نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في ضم نجم وسط مانشيستر يونايتد الأنجليزي برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برونو فيرنانديز قد أبدى استيائه من الأوضاع داخل فريق مانشيستر يونايتد خلال الموسم الحالي و تناقلت الأنباء حول رغبته في الانتقال بعيدا عن قلعة اولد ترافورد على الرغم من مشاركته بشكل مستمر مع مانشيستر يونايتد هذا الموسم تحت قيادة الهولندي ايريك تين هاج.

وقالت صحيفة اندبندنت ان بايرن ميونخ يدرس التقدم بعرض محدد إلى مانشيستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز وان الأقرب هي موافقة مانشيستر يونايتد على العرض لتوتر علاقة الاعب مع النادي خلال الفترة الماضية بسبب التخبط الشديد الذي يسود الإدارة الفنية لليونايتد وعدم التأهل الى المسابقات الأوربية في الموسم المقبل وخاصة دوري أبطال أوربا وايضا رغبة إدارة مانشيستر يونايتد في الحصول على أموال من بيع لاعبين للوفاء بمتطلبات قانون اللعب المالي النظيف والاستدامة بالدوري الأنجليزي .

وأضافت الصحيفة الانجليزية ان اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع برونو فيرنانديز ربما يعني ايضا إمكانية استمرار توماس توخيل في منصب المدير الفني في الموسم المقبل حيث أن المدير الفني الألماني طلب التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال الموسم المقبل وهو ما يتناسب مع إمكانية التعاقد مع برونو فيرنانديز مشيرة إلى أن هناك رغبة داخل إدارة النادي البافاري في إضافة لاعبين مميزين في الجزء الهجومي للفريق لتعويض الاخفاق الكبير في الموسم الحالي والخروج صفر اليدين من البطولات.