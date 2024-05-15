بعثة منتخبي مصر 3x3 لكرة السلة تغادر إلى المجر

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت اليوم بعثة منتخبي مصر 3x3 للعبة كرة السلة للرجال والسيدات برئاسة محمد ايهاب للمشاركة في تصفيات المرحلة الثالثة للأولمبياد بـ المجر والمقرر اقامتها في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2024.

ويشارك مع منتخب السيدات كلا من (هاجر عامر - رنيم الجداوي - حبيبة حاتم - ملك سامي) وتحت قيادة المدير الفني محمد محروس ، بينما يشارك مع منتخب الرجال كلا من (يوسف رفعت - ابراهيم هشام - أحمد ياسر عبد الوهاب - رامى ابراهيم) وتحت قيادة المدير الفني محمد سمير.

وعلى جانب آخر ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والسادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة يقدمان شكر وتكريم للاعبة حبيبة حاتم - لاعبة منتخب مصر 3×3 لحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقة هدافة الرمية الثلاثية بدورة الألعاب الأفريقية - أكرا 2024 .