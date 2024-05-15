اخبار الرياضه

ريال مدريد يرفض عرض ليفربول لضم بديل صلاح

0 نشر
0 تبليغ

كشفت تقاريرصحفية اليوم الأربعاء عن رفض إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لعرض نادي الإنجليزي بضم البرازيلي رودريجو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “caughtoffside” فإن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رفضت عرضًا بقيمة 103 مليون إسترليني من نادي ليفربول لضم رودريجو.

اقرأ أيضاً.. حارس أستون فيلا يسجل هدفًا في مرماه بطريقة غريبة أمام ليفربول

وأضافت الصحيفة: “نادي ريال مدريد الإسباني لا يرغب في التنازل عن رودريجو وبيعه رغم أنه يشارك في الكثير من المباريات كبيدل”.

واختتمت الصحيفة: “مع رحيل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري هناك حالة من القلق تسيطر على مسئولي الريدز حول مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد والذين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وفشل ليفربول في تحقيق لقب الممتاز هذا الموسم، حيث يحل في المركز الثالث، فيما يتنافس الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال في المركزين الأول والثاني، ليتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة من عمر البريميرليج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا