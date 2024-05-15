رباعي الاهلي خارج حسابات كولر في مباراة الترجي

خرج رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وأحمد عبد القادر من حسابات السويسري مارسيل كولر في مباراة الترجي المقبلة.

ويغيب رباعي الاهلي عن مباراة الترجي التونسي المقبلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يُلعب يوم 18 مايو الجاري.

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وتأهل النادي الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي بهدفين دون رد.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

ويدخل النادي الاهلي مباراة الترجي التونسي وهو منشيًا بالفوز في آخر أربع مباريات بمسابقة الدوري المصري الممتاز.