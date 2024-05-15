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الزمالك ينعى والد سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى الزمالك والد سيد عبدالله "" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، وكتب الحساب الرسمي للأول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " خالص العزاء للاعبنا سيد عبد الله "نيمار" في وفاة والده".

وأعلن نيمار وفاة والده، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، صلاة الجنازة في مسجد الحصري 6 أكتوبر، بعد ظهر اليوم".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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