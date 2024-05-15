الزمالك يعلن جاهزية "دونجا" لمواجهة إياب نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وشكل المجلس لجنة خاصة يرأسها أحمد سليمان عضو المجلس وإدارة العلاقات العامة لإعداد الترتيبات النهائية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى (كاف) والذي سيشرف على تنظيم المباراة.

واستدعت إدارة الزمالك مندوب من شركة تذكرتى وتم تخصيص مكان له داخل الصاله المغطاه لتسهيل حصول الجماهير وأعضاء النادى على الفانز كارت الخاص باللقاء بعد أن اشتكى عدد كبير من الجماهير من صعوبة حجز التذاكر من الموقع الرسمى للشركة.

من جانبه ، أكد عمرو أدهم عضو المجلس أنه بغض النظر عن اختلاف الآراء والتقييم لعمل المجلس والمدير الفني واللاعبين فالفريق على بعد 90 دقيقة من التتويج.

وطالب أدهم جماهير الزمالك كما هو معتاد الدعم اللا محدود للجهاز الفني و اللاعبين كما ناشد اللاعبين التحلي بالعزيمة والثقة.

من ناحيه أخرى ، يجهز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني تسجيلات للأخطاء التي وقع بها لاعبو الفريق في لقاء الذهاب الذي خسره الزمالك بنتيجة 1-2.

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في لقاء الذهاب موضحاً أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء الإياب.

استبعاد نيمار من نهائي الكونفيدرالية

يدرس المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، استبعاد لاعب الفريق سيد عبدالله نيمار من مباراة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار استبعاده من المباراة، بسبب وفاة والد اللاعب ومروره بظروف سيئة، علي أن يعود للتدريبات الجماعية عقب مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

عفي سياق متصل ُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

الزمالك يعود من الراحة

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لببب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كافة سبل الراحة للفريق.