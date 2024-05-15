جوميز يدرس استبعاد نيمار من مباراة نهضة بركان بعد وفاة والده

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، استبعاد لاعب الفريق سيد عبدالله نيمار من مباراة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار استبعاده من المباراة، بسبب وفاة والد اللاعب ومروره بظروف سيئة، علي أن يعود للتدريبات الجماعية عقب مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

عفي سياق متصل ُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.