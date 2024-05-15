عرض جديد من الدوري السعودي لضم مبابي

تلقى كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عرضًا جديدًا من الدوري السعودي للمحترفين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة المدينة أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين تقدم بعرض ضخم للحصول على خدمات مبابي في الصيف القادم.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات الصحافة الأوروبية بأن مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

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وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن عقد مبابي مع ريال مدريد يمتد حتى 5 سنوات قادمة.

وكان مبابي قد أعلن رسميًا رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعدما قرر عدم تجديد عقده، دون الكشف عن الوجهة المقبلة له.

من جهة أخرى فإن نادي ‎النصر السعودي يستهدف الحصول على خدمات اوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني