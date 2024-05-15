صراع سعودي للتعاقد مع صديق ميسي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن أندية الدوري السعودي، تسعى للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين، المتوج بكأس العالم “قطر 2022”.

وحسبما أفادت قنوات “الكأس” القطرية، فإن لياندرو باريديس، متوسط ميدان منتخب الأرجنتين، وفريق روما الإيطالي، دخل دائرة المرشحين للانتقال لواحد من كبار الدوري السعودي.

وأشارت القنوات الطريقة، إلى أن أحد أندية الاتحاد أو الأهلي، مهتمون بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المقبل.

اقرأ أيضًا: بطلب من رونالدو.. النصر يرغب في التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

وحسم نادي الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل نهاية البطولة بثلاثة جولات.

وشارك متوسط ميدان روما الإيطالي، البالغ من العمر 29 عاما، مع نادي العاصمة هذا الموسم في 48 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7.

الجدير بالذكر أن لاعب خط الوسط لياندرو باريديس، سبق له أن لعب لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، كما توج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.