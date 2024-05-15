موعد إياب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل ، يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي ، لحساب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز ممثل المغرب بثنائية مقابل هدف.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وشكل المجلس لجنة خاصة يرأسها أحمد سليمان عضو المجلس وإدارة العلاقات العامة لإعداد الترتيبات النهائية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى (كاف) والذي سيشرف على تنظيم المباراة.

واستدعت إدارة الزمالك مندوب من شركة تذكرتى وتم تخصيص مكان له داخل الصاله المغطاه لتسهيل حصول الجماهير وأعضاء النادى على الفانز كارت الخاص باللقاء بعد أن اشتكى عدد كبير من الجماهير من صعوبة حجز التذاكر من الموقع الرسمى للشركة.

من جانبه ، أكد عمرو أدهم عضو المجلس أنه بغض النظر عن اختلاف الآراء والتقييم لعمل المجلس والمدير الفني واللاعبين فالفريق على بعد 90 دقيقة من التتويج.

وطالب أدهم جماهير الزمالك كما هو معتاد الدعم اللا محدود للجهاز الفني و اللاعبين كما ناشد اللاعبين التحلي بالعزيمة والثقة.

من ناحية أخرى ، يجهز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني تسجيلات للأخطاء التي وقع بها لاعبو الفريق في لقاء الذهاب الذي خسره الزمالك بنتيجة 1-2.

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في لقاء الذهاب موضحاً أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء الإياب.