حسام و إبراهيم حسن في  مباراة بيراميدز و سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في استاد الدفاع الجوى لمتابعة مباراة بيراميدز و سيراميكا ضمن مباريات الجولة ٢٣ للدوري الممتاز .

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة ر الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.