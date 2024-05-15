"قميص أزارو وأضرب يا بدري".. مشاهد من مباراتي الأهلي والترجي 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال، ويعيد هذا اللقاء الأذهان إلى آخر نهائي وصل إليه الثاني، عام 2018.

وكان الترجي في موعدا مع الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وتمكن من تحقيق اللقب على حساب الأخير، ومنذ ذلك الحين، لم يصل التونسي إلى نهائي الأبطال، فيما حصل الأهلي على 4 نسخ من البطولة، منهم نسخة من الغريم التقليدي الزمالك.

وشهدت مباراتي الأهلي والترجي حينها، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، إذ خسر التونسي في الذهاب على ستاد القاهرة، بثلاثية مقابل هدف، واحتسب الحكم 3 ضربات جزاء في هذا اللقاء، اثنين للأهلي وواحدة للترجي.

وأثارت ركلة جزاء الأهلي الثانية، التي حصل عليها وليد أزارو، جدلا واسعا في النهائي، إذ شكل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لجنة خاصة من لجنة الانضباط، للنظر فيها، بسبب رصد كاميرات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، لأزارو وهو يمزق قميصه بنفسه، وأصدر الكاف قراره بإيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف دولار، وتحويل كارتيرون المدير الفني للأهلي حينها، إلى جلسة استماع.

ودخل الفريقان لقاء الإياب على ملعب رادس في تونس، بحساسية من لقاء الذهب، وتمكن أبناء باب سويقة، من الفوز بريمونتادا تاريخية، وأصبحت جملة "اضرب يا بدري" التي قالها المُعلق التونسي عصام الشوالي، أثناء هدف الترجي الثالث والذي أحرزه أنيس البدري، من أشهر التعليقات المستخدمة بين الجمهوريين، حتى الآن.