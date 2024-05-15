ناد أمريكي يدخل صراع التعاقد مع دي بروين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل ناد أمريكي في صراع التعاقد مع صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليزاحم بذلك أندية دوري روشن السعودي التي تسعى لجلب النجم البلجيكي.

وكشف موقع «HITC» البريطاني في تقرير، أن نادي سان دييغو إف سي الأمريكي يسعى جديا للتعاقد مع الدولي البلجيكي البالغ من العمر 33 عاما خلال الميركاتو الصفي المقبل، من أجل تعزيز صفوفه تحسبا لانضمامه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم «MLS» بدءا من عام 2025.

ويعمل ملاك نادي سان دييغو على تطوير النادي وجعله قلعة للنجوم العالميين الكبار، مثلما فعل نادي إنتر ميامي في العالم الماضي، حين تعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم أتبعه بنجوم آخرين على غرار سيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا.

ورغم اهتمام بعض الأندية السعودية بالتعاقد مع دي بروين في الميركاتو الصيفي المقبل، واستعدادها لدفع مبالغ مالية مهمة للسيتي، فإن القرار الأخير في مستقبل اللاعب سيعود إليه شخصيا، خاصة أن النادي الأمريكي يحضر لإغرائه بامتيازات كبيرة على غرار ما قدمه إنتر ميامي إلى ميسي من أجل التعاقد معه لعامين.