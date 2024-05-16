باريس سان جيرمان يهزم نيس في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره فريق نيس، بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب اليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.



سجل هدف باريس سان جيرمان الاول اللاعب برادلي باركولا في الدقيقة 18 وأضاف يورام زاجي الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وسجل هدف نيس اللاعب محمد علي شو في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بتقدم باريس بهدفين لهدف.

وبدأ فريق باريس سان جيرمان مباراته ضد فريق نيس في الدوري الفرنسي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: نافاس .

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سولير ، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، راموس، باركولا، لي كانغ إن.

بهذا الفوز رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة يحلق بها في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد فريق نيس عند 54 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.