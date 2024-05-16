لعنة ريال مدريد تطارد الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مفارقة غريبة بين نادي ريال مدريد والاهلي مع اقتراب انتهاء المسابقات القارية، والنهائيات التي ينتظرها الجميع سواء على مستوى أوروبا أو أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري.

بينما يواجه ريال مدريد خصمه بوروسيا دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

والمفارقة الغريبة هي وصول النادي الاهلي وريال مدريد للمرة الرابعة معًا إلى نهائي بطولة قارية في نفس الموسم.

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والرقم السلبي الذي يعاني منه الاهلي هو وصوله للمرة الرابعة رفقة ريال مدريد إلى نهائي قاري بنفس الموسم، ولم ينجح المارد الأحمر عبر التاريخ في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، في حال تأهل فريق ريال مدريد الإسباني لـ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث في2017 توج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بينما خسر الاهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمرة الثانية عام 2018 وتوّج وقتها أيضًا ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وخسر الاهلي لقب أبطال إفريقيا، والمرة الثالثة كانت عام 2022.

ويأمل عشاق القلعة الحمراء في فوز الاهلي بـ دوري أبطال أفريقيا وفك هذا الرقم السلبي.