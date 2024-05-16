طلب عاجل من شيكابالا قبل مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلبًا عاجلًا للجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيغيب شيكابالا عن الزمالك في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “أن شيكابالا قائد الأبيض طلب من الجهاز الفني التواجد في قائمة الفريق، أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية”.

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وشدد على أن الفهد الأسمر يرغب في التواجد بالقائمة التي ستخوض المباراة النهائية، رغم عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الفريق المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.