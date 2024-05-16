نادٍ جديد يضاف لقائمة إيقاف القيد في الدوري المصري

انضم نادٍ جديد من الدوري المصري لقائمة الأندية الموقوفة من قيد اللاعبين، وفقًا لآخر تحديث قام به الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“.

وتم إضافة نادي نجوم المستقبل إلى قائمة الأندية الممنوعة من القيد، بسبب أزمة مستحقات لم يكشف عن تفاصيلها موقع الاتحاد الدولي.

وضمت القائمة التي نشرها موقع فيفا كل من:

– الزمالك، ممنوع من القيد لمدة 3 فترات حيث بدأ تنفيذ القرار من 24 أبريل الماضي، واستمر اسمه في القائمة بسبب عدم إنهاء أزمة خالد بوطيب

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– نجوم المستقبل، تم إيقافه لمدة 3 فترات، ويبدأ القرار من 8 مايو الجاري.

– كما يتواجد كل من إيسترن كومباني وحرس الحدود ومصر للمقاصة والمصري البورسعيدي.

– وتم اسقاط اسم نادي الإسماعيلي من قائمة الموقوفين عن القيد بعد إنهاء أزماته الخاصة بالمستحقات السابقة لبعض اللاعبين.

الزمالك تم منعه من القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، المقدرة بقيمة أكثر من 2 مليون دولار، ويسري القرار حتى إنهاء الأزمة.

وكشف النادي المصري البورسعيدي، عن قرار إيقافه عن القيد بسبب أزمة مستحقات رامي البدوي، والتي تقدر بنحو نصف مليون دولار.

وكان اللاعب قد حصل على حكم بأحقيته في الحصول على 560 ألف دولار من النادي المصري، بسبب قيام الأخير بفسخ عقده من طرف واحد وهو ألحق به ضرر.