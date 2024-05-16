تشيلسي يُسقط برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي من الفوز على نظيره برايتون، بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ36 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وافتتح التسجيل لـ نادي تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 34، وأضاف كريستوفر نكونكو الثاني لـ البلوز في الدقيقة64.

وقلّص النتيجة لـ برايتون داني ويلبيك في الدقيقة 90+7.

أقرأ أيضًا.. مانشستر يونايتد يضرب نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وعزز فريق تشيلسي بهذا الفوز فرصته في المشاركة بـ البطولات الأوروبية الموسم القادم.

تشكيل تشيلسي اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: شالوباه – بادياشيل – جوستو – كوكوريلا.

الوسط: كايسيدو – جالاجير – مودريك.

الهجوم: مادويكي – كول بالمر – جاكسون.