"الضربة كانت قوية".. دي بروين يكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان دي بروين تعرض للإصابة في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة، ليغادر أرضية الملعب ويدخل بدلاً منه جيريمي دوكو.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "أس الإسبانية": "أشعر بألم بعض الشيء في قدمي ولكني بخير الآن، ولكن تأثير الضربة وقتها كانت قوية للغاية".

وأضاف: "توتنهام لعبوا بشكل جيد أمامنا، وظهروا بمستوى مميز أفضل مما ظهروا عليه في الأسابيع الماضية".

واختتم دي بروين تصريحاته: "مباراة أمس أوصلتنا إلى المكان الذي كنا نتمناه، ولكن الأمر لم ينته حتى الآن، وأمامنا مواجهة هامة يوم الأحد المقبل".

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، جمعهم من 37 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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