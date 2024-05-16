تقارير: نجم بايرن ميونخ خارج حسابات ريال مدريد في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، تراجع فريق ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى اقتراب ألفونسو ديفيز، من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، بعد رفض تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ.

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، إن ريال مدريد لم يعد لديه الرغبة للتعاقد مع الثنائي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، بالإضافة إلى ليني يورو مدافع ليل الفرنسي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إن صرف ريال مدريد النظر عن التعاقد مع ألفونسو ديفيز، بسبب تخطيط النادي الملكي لعودة لاعبه المعار إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس رافا مارين، بالإضافة إلى عودة ميجيل جوتريز لاعب الفريق المعار إلى جيرونا، لدعم مركز الظهير الأيسر.

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