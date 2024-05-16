"النسر مستعد للتحليق".. الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي ينشر برومو تحفيزي للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى جاهزية لاعبي النادي الأهلي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في ذهاب نهائي دوري أبطال.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، برومو تحفيزي للاعبي الأهلي قبل خوض نهائي الكونفدرالية، معلقاً عليه: "النسر مستعد للتحليق نحو اللقب الـ 12، لاعبو الأهلي على أتم الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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